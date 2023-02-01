الهيئة المغربية للمقاولات تعلن عن تنظيم ملتقى الأعمال الأول بطنجة (فيديو)

هبة بريس - مكتب طنجة

نظمت الهيئة المغربية للمقاولات أمس الثلاثاء، لقاء صحفيا ، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة طنجة، عرضت خلاله حصيلة عمل الهيئة خلال 3 سنوات منذ تأسيسها والاعلان عن تنظيم الملتقى الأول للاعمال شهر فبراير الجاري .

رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات ، قال في تصريح لموقع”هبة بريس ” أن عقد هذا اللقاء يهدف الى عرض حصيلة عمل الهيئة منذ تأسيسه ، كما أنه مناسبة لبسط برنامج عمل الهيئة لسنة 2023 ، الذي يترجم تصور عمل الهيئة من خلال التركيز على محاور التكوين والتواصل الى جانب الاشعاع والعلاقات الخارجية .

وأضاف الورديغي في التصريح ذاته أن مدينة طنجة ستكون على موعد هام مع الملتقى الأول للاعمال بطنجة يومي 24 و25 فبراير ، والذي سيتضمن معرضا للمقاولات وجلسات موضوعاتية في أربع قطاعات وهي التكوين والاستشارة وإعادة التدوير وفي الطاقات المتجددة والرقمنة.

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