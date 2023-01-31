الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل نظيره البنيني

2023-01-31 / 16:45
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هبة بريس

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الجنرال دو بريغاد فركتيو غباغيدي، قائد القيادة العامة للقوات المسلحة لبنين.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن مباحثات المسؤوليْن، التي جرت بحضور رؤساء المكاتب المعنية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، تمحورت حول التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لبنين.

وبهذه المناسبة، أشاد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد القيادة العامة للقوات المسلحة لبنين بعلاقات الصداقة والتضامن الفعال، والثقة المتبادلة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية بنين.

وأضاف المصدر ذاته، أن التعاون العسكري بين الجيشين، الذي انطلق منذ سنوات التسعينات، يرتكز، أساسا، على تكوين العسكريين من بنين بالمدارس ومراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، سواء بالنسبة للتكوينات الأولية والمستمرة أو التعليم العسكري العالي.

وفي هذا السياق، أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتوسيع التعاون العسكري ليشمل مجالات أخرى، مجددين التعبير عن رغبتهما في مواصلة النهوض بهذا التعاون الثنائي.

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