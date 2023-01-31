أبرون: “ستتم تغطية ملعبي طنجة و الرباط و إزالة الحلبة المطاطية بعد الموندياليتو”

2023-01-31 / 17:18
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هبة بريس ـ رياضة 

أكد عبد المالك أبرون، رئيس لجنة البنيات التحتية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه بعد كأس للعالم للأندية ستكون إصلاحات مهمة بعدد من الملاعب من بينها مركبي طنجة و الرباط.

و قال أبرون في تصريح تلفزي بأن ملعب طنجة ستتم تغطيته بالكامل و ستتم إزالة حلبته المطاطية و بناء مدرجات مكانها لتصل طاقته الاستيعابية لأكثر من 80 ألف متفرج.

و أضاف رئيس لجنة البنيات التحتية بجامعة الكرة أن الدراسات جارية حاليا بخصوص مركب ابن بطوطة الكبير بطنجة و مجمع مولاي عبد الله بالرباط، مؤكدا أن فوزي لقجع يشرف بنفسه على هذا الأمر ليكون الملعبين جاهزين لاحتضان منافسات كأس إفريقيا 2025.

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