أمن أكادير يحقق في ظروف محاولة تنظيم عملية للهجرة السرية

2023-01-31 / 14:20
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هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء 31 يناير الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات محاولة تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد عاينت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم جنوح قارب تقليدي مزود بمحرك قبالة الشريط الساحلي بمدينة أكادير، قبل أن تمكن العمليات الأمنية المنجزة بعين المكان من توقيف خمسة عشر مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم قاصر واحد.

وقد تم نقل المرشحين الموقوفين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، في انتظار إخضاعهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث المكثفة من أجل تحديد باقي المتورطين المفترضين في تنظيم هذه العملية وتوقيفهم.

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