الأمن يوقف سارق السيارات بمدينة تمارة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، أمس الاثنين 30 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة تمارة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية سرقة بعض السيارات المركونة بالشارع العام، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بحيازة مجموعة من المفاتيح المزورة للسيارات، فضلا عن سيارة متحصلة من عملية للسرقة بالمنطقة القروية الرماني.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بالرماني، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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