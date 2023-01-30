عزيز اخنوش

أخنوش: “وراء كل أزمة هناك فرصة”

2023-01-30 / 16:23
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن اختيار “تحفيز الاستثمار” موضوعا لجلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الإثنين، يتماشى مع توجه الحكومة بضرورة التموقع الاستراتيجي للمغرب في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي.

وذكر أخنوش، أن قناعة الحكومة الراسخة كون أنه “وراء كل أزمة هناك فرصة”، جعل حكومته تتجند وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، على اعتبار أن تحفيز الاستثمار هو مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ولفت رئيس الحكومة، إلى التحديات التي واجهت الاستثمار في بلادنا، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك، مما فرض ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة تلك التحديات، حتى تستجيب لمتطلبات البلاد في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، ويتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي.

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