الملك يبرق نظيره الأردني بمناسبة عيد ميلاده

2023-01-30 / 15:42
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسرني في غمرة الاحتفال بعيد ميلادكم، أن أبعث إليكم بأطيب التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات لكم بتمام الصحة والسعادة وطول العمر، وبموصول التوفيق والسداد في قيادتكم الرشيدة للشعب الأردني الشقيق نحو المزيد من الرقي والرفاه”.

وأضاف جلالته “وأغتنم هذه المناسبة السعيدة، لأعرب لكم عن اعتزازي العميق بما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من عرى الأخوة الراسخة، والمودة الخالصة، داعيا الله تعالى أن يعيد عليكم هذه الذكرى الطيبة بموفور العافية والهناء، وموصول الأفراح والمسرات”.

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