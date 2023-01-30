قرعة “كأس الملك” تسفر عن مواجهة نارية بين برشلونة وريال مدريد

2023-01-30 / 14:20
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هبة بريس - وكالات

أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، التي جرى سحبها اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد الإسباني بالعاصمة مدريد، عن مواجهة نارية بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.

وستقام المباراة الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأربعاء 8 فبراير 2023، على ملعب “سانتياغو برنابيو، في العاصمة مدريد، على يجري لقاء الإياب يوم 1 مارس المقبل، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل برشلونة.

أما المواجهة الثانية في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، فستجمع فريقي أوساسونا وأتلتيك بيلباو، وستجري مباراة الذهاب يوم الخميس 16 فبراير المقبل، على ملعب الأول، ولقاء الإياب يوم 2 مارس 2023، على ملعب الثاني.

نتيجة قرعة الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا:

أوساسونا – أتلتيك بيلباو

ريال مدريد – برشلونة

ومن المنتظر أن يختلف مواعيد مواجهتي “الكلاسيكو” بين قطبي الكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة، بسبب مشاركة الفريق الملكي في كأس العالم للأندية بالمغرب خلال شهر فبراير 2023.

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