“ليفربول” يودع كأس الاتحاد الإنجليزى

هبة بريس _ رياضة

ودع فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تلقى هزيمة قاتل أمام برايتون بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب “فالمر”، ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة.

أحرز هارفى إيليوت الهدف الأول للريدز فى شباك برايتون بالدقيقة 30 من زمن المباراة بعد تمريرة رائعة من المصرى محمد صلاح.

ونجح لويس دانك فى تسجيل هدف التعادل لصالح برايتون من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أليسون فى الدقيقة 41 من زمن المباراة.

وسجل اليابانى كاورو ميتوما الهدف الثانى لفريق برايتون فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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