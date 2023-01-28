وفاة طفلة في ظروف غامضة بالحسيمة والأمن يحقق

2023-01-28 / 19:27
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هبة بريس - متابعة

قالت مصادر محلية بالحسيمة، أن طفلة رضيعة في ظروف غامضة بعد نقلها إلى المستشفى المحلي من أجل تلقي الإسعافات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه رغم محاولات انقاذ الطفلة الا أنها فارقت الحياة ، حيث استقبلها قسم المستعجلات على الساعة العاشرة صباحا من يومه السبت 28 يناير.

وأردفت المصادر ذاتها أن الطفلة الريعة التي لايتحاوز عمرها شهرين بدت عليها آثار “ضرب” على جسدها ما اثار شكوك لدى الطاقم الطبي الذي قام بإسعافها، ما جعله يقوم بإشعار مصالح الأمن.

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