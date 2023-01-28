الرئيس الكيني يلتقي أخنوش ويؤكد: كينيا والمغرب تتمتعان بعلاقات اقتصادية عميقة الجذور
هبة بريس - الرباط
نشر رئيس كينيا وليم روتو، صورا جمعته برئيس الحكومة عزيز أخنوش، على هامش لقائهما في قمة دكار.
وعلق الرئيس الكيني على الصور التي نشرها عبر حسابه في “تويتر” قائلا: “كينيا والمغرب تتمتعان بعلاقات اقتصادية عميقة الجذور خاصة في مجالات التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة.”
وأضاف: “نلتزم بتسريع وتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية من أجل المنفعة المشتركة لمواطني البلدين”.
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5 تعليقات
يتمعان بعلاقة جديدة
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
أخنوش ليس جيد
اخنوش رئيس فعل أشياء لم تفعله الحكومة السابقة
أي علاقة الله يهديكم