الرئيس الكيني يلتقي أخنوش ويؤكد: كينيا والمغرب تتمتعان بعلاقات اقتصادية عميقة الجذور

2023-01-28 / 09:44
5
هبة بريس - الرباط

نشر رئيس كينيا وليم روتو، صورا جمعته برئيس الحكومة عزيز أخنوش، على هامش لقائهما في قمة دكار.

وعلق الرئيس الكيني على الصور التي نشرها عبر حسابه في “تويتر” قائلا: “كينيا والمغرب تتمتعان بعلاقات اقتصادية عميقة الجذور خاصة في مجالات التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة.”

وأضاف: “نلتزم بتسريع وتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية من أجل المنفعة المشتركة لمواطني البلدين”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دكار.. الصديقي يعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه من عدة دول إفريقية

دكار.. الصديقي يعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه من عدة…

2023-01-28 / 10:45
Photo of الخارجية العراقية: بوريطة يزور بغداد ويحضر افتتاح سفارة للمغرب

الخارجية العراقية: بوريطة يزور بغداد ويحضر افتتاح سفارة للمغرب

2023-01-27 / 17:22
Photo of أحزاب سياسية تدين بشدة الانزلاق الخطير للبرلمان الأوروبي

أحزاب سياسية تدين بشدة الانزلاق الخطير للبرلمان الأوروبي

2023-01-27 / 16:25
Photo of فتاح العلوي: الاقتصاد المهيكل مكن المغرب من مواجهة الأزمات المتعاقبة

فتاح العلوي: الاقتصاد المهيكل مكن المغرب من مواجهة الأزمات…

2023-01-27 / 15:03
Photo of قمة الوقاحة.. جبهة العار تفرض قانون التوالد وصحراويات تناشدن الملك

قمة الوقاحة.. جبهة العار تفرض قانون التوالد وصحراويات تناشدن…

2023-01-27 / 13:50
Photo of لجنة برلمانية تصادق على مشروع قانون المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة

لجنة برلمانية تصادق على مشروع قانون المراقبة المالية للدولة…

2023-01-27 / 13:33
Photo of مجموعة الـ 77+الصين برئاسة المغرب.. عمل منسق للحفاظ على المصالح وتعزيز التطلعات

مجموعة الـ 77+الصين برئاسة المغرب.. عمل منسق للحفاظ على…

2023-01-27 / 12:56
Photo of تسليم رئاسة مجموعة الـ 77+الصين بين المغرب وباكستان

تسليم رئاسة مجموعة الـ 77+الصين بين المغرب وباكستان

2023-01-27 / 11:52
Photo of سفير: العلاقات المغربية الهندية شهدت تطورا كبيرا بعد الزيارة التاريخية للملك

سفير: العلاقات المغربية الهندية شهدت تطورا كبيرا بعد الزيارة…

2023-01-27 / 11:12
Photo of مشاركة متميزة للبرلمان المغربي في مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي بالجزائر

مشاركة متميزة للبرلمان المغربي في مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي…

2023-01-27 / 10:23

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق