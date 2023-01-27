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تازة..إيقاف ثمانية أشخاص بتهمة إعداد وترويج زيوت مغشوشة.

2023-01-27 / 23:14
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ع محياوي _ هبة بريس

أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة 27 يناير الجاري، ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في إعداد وترويج مواد غذائية مضرة بالصحة العامة.
وذكر مصدر أمني، أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بشكل متزامن بداخل ستة مستودعات ومحلات تجارية بمناطق قروية وحضرية بمدينة تازة، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بإعداد وترويج زيوت غذائية مغشوشة، وذلك عن طريق خلط زيت المائدة بمواد ملونة مشبوهة لكي يصبح لونها ورائحتها شبيهة بزيت الزيتون.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز 3700 لتر من الزيوت المغشوشة وعشرة ليترات من سوائل ملونة تستعمل في هذه العملية، علاوة 375 لتر من الزيوت النباتية و120 علبة من الملح.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذا الأفعال الإجرامية.

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