الموندياليتو بالمغرب .. برنامج المباريات

2023-01-27 / 15:15
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هبة بريس

في مايلي برنامج مباريات كأس العالم للأندية في كرة القدم المقرر مابين 1 و11 فبراير المقبل بالمغرب.

– المباراة الأولى..

1 فبراير – طنجة (الساعة الثامنة مساء)

الأهلي ضد أوكلاند سيتي

– المباراة الثانية..

4 فبراير – طنجة (الساعة السادسة والنصف مساء)

سياتل ساوندرز ضد الأهلي أو أوكلاند سيتي

– المباراة الثالثة..

4 فبراير – الرباط (الساعة الثالثة والنصف زوالا)

الوداد ضد الهلال

– المباراة الرابعة..

7 فبراير – طنجة (الساعة الثامنة مساء)

فلامنغو ضد الوداد أو الهلال

– المباراة الخامسة..

8 فبراير – الرباط (الساعة الثامنة مساء)

سياتل ساوندرز، الأهلي أو أوكلاند سيتي ضد ريال مدريد

– المباراة السادسة..

11 فبراير – الرباط (الساعة الرابعة والنصف زوالا)

تحديد المركز الثالث

– المباراة السابعة..

11 فبراير – الرباط (الساعة الثامنة مساء)

النهائي

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