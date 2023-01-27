دقائق من الأمطار تعري الواقع المر لشوارع و طرقات المحمدية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عمت الأمطار و لله الحمد مجموعة من مناطق المملكة المغربية في الساعات الماضية و منها مدينة المحمدية التي تساقطت بها كمية لابأس بها من الأمطار.

دقائق من أمطار الخير عرت واقع مدينة “الزهور” التي لم تعد الزهور سوى في مخيلة سكانها من فرط نمو المباني الإسمنتية “الغريبة” في كل حذب و صوب، واقع مر انكشف مع أول زخة مطر.

و تحولت مجموعة من شوارع المحمدية لبرك مائية و منها شارع فلسطين الذي ينطلق من خلف محطة القطار و يصل حتى منطقة بني يخلف التابعة إداريا لنفس الإقليم.

هذا الشارع و بسبب الأمطار انفضحت عيوبه رغم كل ما سبق و صرف على إصلاحه، حيث أصبحت حفره أكثر من زفته و خاصة بمخرج المدينة باتجاه عين تكي و بالقرب من إقامات ديار العالية و البركة و مبروكة و بساتين الفردوس.

*الصورة من الأرشيف

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