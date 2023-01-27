يهم السائقين.. الثلوج تقطع عدد من الطرق المؤدية لإفران ونواحيها

2023-01-27 / 12:04
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هبة بريس - الرباط

أعلنت المديرية الاقليمية للتجهيز بافران، عن انقطاع الطريق المؤدية للمدينة وعدد من المناطق المجاورة لها، بسبب التساقطات الثلجية.

وأفادت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق، بالطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين الحاجب و ازرو مقطوعة، الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ازرو و تمحضيت في اتجاه ميدلت مقطوعة، الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين ازرو و افران مقطوعة، الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين افران و ايموزار مقطوعة، الطريق الجهوية رقم 707 الرابطة بين افران و الحاجب مقطوعة، الطريق الجهوية رقم 707 الرابطة بين افران و بولمان مقطوعة، الطريق الإقليمية رقم 7231 الرابطة بين إفران و هبري مرورا بميشليفن مقطوعة.

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