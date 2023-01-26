بمشاركة رونالدو.. الاتحاد يهزم النصر ويتأهل إلى نهائي السوبر السعودي

هبة بريس _ رياضة

تأهل نادي اتحاد جدة لنهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم بعد فوزه على النصر بثلاثة أهداف لواحد في مباراة جمتهما الخميس، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الدور نصف النهائي.

وتقدم الاتحاد بالهدف الأول سجله لاعبه رومارينهو في الدقيقة 15، قبل أن يضيف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بثنائية نظيفة.

وقلص النصر الفارق في الدقيقة 67 بهدف حمل توقيع البرازيلي تاليسكا قبل أن يسجل مهند الشنقيطي هدف الخلاص للاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويلتقي الاتحاد في النهائي مع نادي الفيحاء الذي تأهل على حساب الهلال حامل اللقب بفوزه عليه بهدف دون رد.

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