إطلاق موقع الكتروني للحصول على ترخيص أنشطة “القنب الهندي “
-
هبة بريس – مكتب طنجة
أطلقت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، موقعا إلكترونيا خاصا بها، يمكن من خلاله طلب الحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
ويتيح الموقع الالكتروني https://www.anrac.gov.ma/ امكانية الحصول على معلومات حول عمل الوكالة، وإجابات عن الأسئلة المتداولة حول الموضوع، كما أنه يعمل بثلاث لغات ( العربية والفرنسية اضافة الى الانجليزية ) .
جدير بالذكر أن الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي سبق وأن عقدت عدد من اللقاءات مع فلاحي الأقاليم المعنية بالترخيص لممارسة أنشطة الاستعمالات المقننة للقنب الهندي ، وذلك لتحسيسيهم وتأطيرهم لانتاج وتسويق هذا المنتوج .
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0