إطلاق موقع الكتروني للحصول على ترخيص أنشطة “القنب الهندي “

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هبة بريس – مكتب طنجة

أطلقت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، موقعا إلكترونيا خاصا بها، يمكن من خلاله طلب الحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

ويتيح الموقع الالكتروني https://www.anrac.gov.ma/ امكانية الحصول على معلومات حول عمل الوكالة، وإجابات عن الأسئلة المتداولة حول الموضوع، كما أنه يعمل بثلاث لغات ( العربية والفرنسية اضافة الى الانجليزية ) .

جدير بالذكر أن الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي سبق وأن عقدت عدد من اللقاءات مع فلاحي الأقاليم المعنية بالترخيص لممارسة أنشطة الاستعمالات المقننة للقنب الهندي ، وذلك لتحسيسيهم وتأطيرهم لانتاج وتسويق هذا المنتوج .

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