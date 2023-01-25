4 غيابات مؤثرة في صفوف الريال قبل مواجهة أتلتيكو بكأس إسبانيا

2023-01-25 / 21:19
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هبة بريس _ رياضة

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي،عن قائمة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدا الخميس، في ربع نهائي كأس إسبانيا.

وشهدت القائمة غياب أربعة لاعبين لأسباب مختلفة، وهم لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، والظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال، ومواطنه لوكاس فاسكيز، إضافة إلى النجم البلجيكي إيدين هازارد.

وضمت قائمة الفريق الملكي للمباراة المرتقبة 22 لاعبا وهم كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا – لونين – لوبيز
الدفاع: ميليتاو – ديفيد ألابا – فاييخو – ناتشو – أودريوزولا – روديغر – ميندي
الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كامافينجا – فيدي فالفيردي – داني سيبايوس – ماريو مارين – أريباس
الهجوم: كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو.

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