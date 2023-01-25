لقجع ينوب عن الجامعة في عزاء رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الموريتانية

هبة بريس ـ رياضة

قدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، خالص التعازي الحارة لأفراد أسرة المرحوم اباب آمغار ديينغ.

كما ناب لقجع عن الجامعة في تقديم التعازي إلى كافة أسرة الراحل ديينغ و ذويه ، و كذا أسرة كرة القدم الموريتانية، في هذا المصاب الجلل.

وسبق للراحل اباب آمغار ديينغ ، الذي وافته المنية مساء يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 ان شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، و كذا منصب رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الموريتانية.

*في الصورة الراحل ديينغ

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