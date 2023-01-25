لقجع ينوب عن الجامعة في عزاء رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الموريتانية

2023-01-25 / 14:02
7

هبة بريس ـ رياضة

قدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، خالص التعازي الحارة لأفراد أسرة المرحوم اباب آمغار ديينغ.

كما ناب لقجع عن الجامعة في تقديم التعازي إلى كافة أسرة الراحل ديينغ و ذويه ، و كذا أسرة كرة القدم الموريتانية، في هذا المصاب الجلل.

وسبق للراحل اباب آمغار ديينغ ، الذي وافته المنية مساء يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 ان شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، و كذا منصب رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الموريتانية.

*في الصورة الراحل ديينغ

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مباريات اليوم بالبطولة.. صدامات حارقة و قمة الوداد و الماص تشد الأنفاس

مباريات اليوم بالبطولة.. صدامات حارقة و قمة الوداد و…

2023-01-25 / 12:10
Photo of الفيفا تكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للسيدات 2023

الفيفا تكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للسيدات 2023

2023-01-25 / 11:54
Photo of اعلام : مودريتش يوقع لنادي النصر السعودي

اعلام : مودريتش يوقع لنادي النصر السعودي

2023-01-24 / 21:56
Photo of مسؤول بالاتحاد الألماني: ظهرنا كالقردة في قطر

مسؤول بالاتحاد الألماني: ظهرنا كالقردة في قطر

2023-01-24 / 20:43
Photo of مشجع مغربي يفاجئ مدرب الريال بطلب غريب

مشجع مغربي يفاجئ مدرب الريال بطلب غريب

2023-01-24 / 18:42
Photo of الجامعة تحدد نهاية الأسبوع موعدا لانطلاقة الدور الرابع من كأس العرش

الجامعة تحدد نهاية الأسبوع موعدا لانطلاقة الدور الرابع من…

2023-01-24 / 14:28
Photo of العصبة الاحترافية تؤجل استئناف إياب القسم الثاني لغاية 17 فبراير

العصبة الاحترافية تؤجل استئناف إياب القسم الثاني لغاية 17…

2023-01-24 / 12:55
Photo of رابطة “الليغا” تصدم برشلونة في الميركاتو الشتوي

رابطة “الليغا” تصدم برشلونة في الميركاتو الشتوي

2023-01-24 / 12:00

“مبابي” يسجل خمسة أهداف بمباراة واحدة ويقترب من كافاني

2023-01-23 / 23:44
Photo of النصر السعودي يضم حارس بوكا جونيور الأرجنتيني

النصر السعودي يضم حارس بوكا جونيور الأرجنتيني

2023-01-23 / 22:48

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق