“ليفربول” يحدد “بديل صلاح”

2023-01-23 / 20:30
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هبة بريس _ رياضة

أفاد موقع رياضي إيطالي، الاثنين، بأن نادي ليفربول الإنكليزي، قد يتخلى عن نجمه المصري، محمد صلاح، مقابل الحصول على خدمات جناح يوفنتوس، فيديريكو كييزا.

ويأتي التقرير الذي نقلته صحف إنكليزية، عن “كالتشيو ميركاتو”، في ظل انخفاض غير مسبوق في المستوى لصلاح، وحصيلة تهديفية هي الأقل في الدوري الإنكليزي منذ قدومه إلى أنفيلد في 2017.

ورغم أن الهداف المصري، لا يزال يقدم مستويات جيدة في دوري أبطال أوروبا، فإن المدرب الألماني، يورغن كلوب، “غير مقتنع بصلاح في الفترة الأخيرة، مع تسجيله سبعة أهداف فقط وأربع تمريرات حاسمة في 19 مباراة، بحسب ما أورد “كالتشيو ميركاتو”.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ليفربول منفتح على فكرة بيع صلاح في ظل تقارير عن اهتمام نادي باريس سان جرمان، “ولكن إذا عرضوا 80 مليون يورو”.

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