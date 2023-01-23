شهيد ل”البرلمان الأوربي”: “تركتم دولا أوربية تواجه الوباء القاتل بأنانية مقيتة”

هبة بريس - لبنى أبروك

وجه عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، رسالة قوية اللهجة، للبرلمانيين الأوربيين المصوتين على قرار إدانة المغرب.

وقال شهيد مخاطبا البرلمانيين الأوروبيين، في كلمته بالجلسة العمومية المنعقدة بالبرلمان، يومه الإثنين “اسمحوا لنا بأن ننعش ذاكرتكم بأن المملكة المغربية قد انخرطت بكل قناعة ومسؤولية في مسار تجويد وتأهيل نموذجها الديموقراطي من خلال عدد من الاصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والحقوقية العميقة والجريئة.”.

وتابع قائلا “يسعدنا أمام صحوة ضميركم أن نذكركم ببعض القضايا الانسانية التي كان من المفروض أن يحظى باهتمامكم.. سيكون مفيدا أن تصدروا قرارا بفتح تحقيق حول ما حدث في أوربا خلال فترة كوفيد.”

“لقد تركتم دولا مثل اسبانيا وايطاليا تواجه الوباء القاتل ومصيرها بأنانية مقيتة، تركتم كبار السن يموتون بالمستشفيات ودور العجزة دون أي إحساس بالذنب، وتحول بعضكم بدون حياء الى قراصنة للدواء في الجو والبر.يقول رئيس الفريق الاشتراكي مخاطبا أعضاء برلمان أوربا

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