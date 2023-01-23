طنجة.. إجهاض عملية للهجرة السرية وإيقاف 39 مرشحا

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع القوات المكلفة بحراسة الشريط الساحلي، مساء أمس الأحد، من إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.

وحسب مصدر أمني، فقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن توقيف 39 مرشحا للهجرة، من بينهم أربعة أطفال قاصرين، ينحدرون جميعا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وفق ذات المصدر، فقد تم توقيف المشتبه فيهم بالشريط الساحلي لمدينة طنجة، وهم في حالة تلبس بمحاولة تنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية صوب أوروبا، حيث تم العثور بحوزتهم على قارب مطاطي ومحرك بحري، علاوة على مجموعة من سترات وأطواق النجاة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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