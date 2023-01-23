المصري نجيب ساويرس ل”تبون”: “36 مليار تحتاج عمارة سكنية أو نفق تحت الأرض”

هبة بريس - الرباط

أثار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، موجة سخرية بعد حديثه عن العثور على أكثر من 36 مليار دولار لدعائلة واحدة في حملة مكافحة الفساد.

قال تبون: “لقد اكتشف الشعب الجزائري مؤخرا أرقاما مهولة من الأموال التي نهبت، لدرجة أن عائلة واحدة فقط نهبت 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار)، تصوروا أنتم الباقي”، مضيفا أنه “لو كان هذا المال ما زال موجودا، فإن الجزائر كانت لتصبح قوة اقتصادية قارية ومتوسطية وغيرها”.

حديث تبون، آثار سخرية عدد من النشطاء من مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دخلوا على الخط.

وفي هذا الصدد، قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: “36 مليار .. الحجم المكعب قد يكون عمارة سكنية متعددة الأدوار أو فى نفق تحت الأرض… أين بالضبط؟”.

وأضاف آخر: “وطبعا يصعب أن يكون المبلغ بالأوراق الأمريكية، اذا كان المبلغ بالأرواق الجزائرية فسيكون مدينة فيها تجمع سكني”.

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