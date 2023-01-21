المنتخب المغربي لكرة اليد يفوز على نظيره الجزائري في كأس العالم

2023-01-21 / 17:28
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هبة بريس - القسم الرياضي

في مباراة قوية، فاز المنتخب المغربي لكرة اليد على نظيره الجزائري، يومه السبت، برسم منافسات كأس العالم.

وتغلب المنتخب الوطني المغربي، على نظيره الجزائري ب28 هدف مقابل 27 هدف، ضمن كأس العالم لكرة اليد “2023” المقامة في بولندا والسويد.

وبهذا سيواجه المنتخب المغربي، نظيره من مقدونيا الشمالية، يوم الاثنين.

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‫11 تعليقات

  3. جمهورية العسكر لن تنام الليلة، كيفاش يغلبونا المروووووك بدون غاز ولا بيترول، الله بجانب الحق وسنبقى ننتصر عليكم الى ان يرث الله الأرض ومن عليها .

    1

  11. شكرا للمنتخب المغربي.
    باراكا علينا غير ملي ربحنا هاذ المقابلة.
    صاااااااااااااااااااااااافي.
    دابا غير رجعو للمغرب يستقبلكم الملك.

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