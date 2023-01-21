المنتخب المغربي لكرة اليد يفوز على نظيره الجزائري في كأس العالم

هبة بريس - القسم الرياضي

في مباراة قوية، فاز المنتخب المغربي لكرة اليد على نظيره الجزائري، يومه السبت، برسم منافسات كأس العالم.

وتغلب المنتخب الوطني المغربي، على نظيره الجزائري ب28 هدف مقابل 27 هدف، ضمن كأس العالم لكرة اليد “2023” المقامة في بولندا والسويد.

وبهذا سيواجه المنتخب المغربي، نظيره من مقدونيا الشمالية، يوم الاثنين.

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