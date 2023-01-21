بالأرقام: حجم التبادل التجاري بين المغرب والبرازيل يسجل رقما قياسيا

هبة بريس - متابعة

أعلنت غرفة التجارة العربية البرازيلية، أن حجم التجارة بين المغرب والبرازيل، سجل رقمًا قياسيًا جديدًا بأكثر من 3 مليارات دولار في عام 2022، وذلك منذ سنة 1997، حيث كانت المبادلات التجارية تزيد قليلاً عن 230 مليون دولار.

وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد البرازيلية، أن حجم التجارة بلغ العام الماضي 3.13 مليار دولار، بزيادة قدرها 26.12 في المئة مقارنة بعام 2021، وهو ما يمثل رقما قياسيا تاريخيا حتى الآن.

وتعكس هذه الزيادة الهائلة في حجم التجارة بين البلدين المطلين على ضفتي الأطلسي، تفاهما سياسيا جيدا وإدراكًا للتكامل بين اقتصادات كل منهما.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، أوسمار الشحفي، قوله إن “المغرب، اقتصاديا وتجاريا، مهم جدا للبرازيل”، متابعا أن “المملكة تعتبر بحق شريكا استراتيجيا لبرازيليا، لا سيما في المجال الزراعي، لأن المملكة تلعب دورا رياديا في تنمية البلد الجنوبي أمريكي”.

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