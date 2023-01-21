نشرة إنذارية: موجة برد من الإثنين إلى الأربعاء بهذه المناطق

2023-01-21 / 15:17
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بأن موجة برد متوقعة بعدد من أقاليم المملكة، بدرجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 6 و 4 درجات، وذلك ابتداء من بعد غد الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون وكرسيف وفكيك وتاوريرت وجرادة وتازة وإفران وبولمان وصفرو وبني ملال وأزيلال وخنيفرة والحوز وتنغير وميدلت ستعرف درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 6 و0 درجة، وعليا ما بين 4 و10 درجات.

وأضاف المصدر ذاته أن عمالات وأقاليم العرائش وتطوان ووزان ودرويش وبركان والناظور ووجدة أنجاد، والحاجب ومولاي يعقوب وتاونات ومكناس وفاس والقنيطرة والخميسات وسيدي سليمان وصخيرات وتمارة وسيدي قاسم والرباط وسلا والفقيه بن صالح وخريبكة وسطات وبن سليمان وبرشيد والنواصر والدار البيضاء مديونة وشيشاوة وقلعة السراغنة والرحامنة والرشيدية وورزازات وتارودانت ستعرف درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين 1 و4 درجات، وعليا ما بين 10 و14 درجة.

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‫12 تعليقات

  3. أقاليم الحسيمة وشفشاون وكرسيف وفكيك وتاوريرت وجرادة وتازة وإفران وبولمان وصفرو وبني ملال وأزيلال وخنيفرة والحوز وتنغير وميدلت ستعرف درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 6 و0 درجة، وعليا ما بين 4 و10 درجات.

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