نشرة إنذارية: موجة برد من الإثنين إلى الأربعاء بهذه المناطق
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بأن موجة برد متوقعة بعدد من أقاليم المملكة، بدرجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 6 و 4 درجات، وذلك ابتداء من بعد غد الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون وكرسيف وفكيك وتاوريرت وجرادة وتازة وإفران وبولمان وصفرو وبني ملال وأزيلال وخنيفرة والحوز وتنغير وميدلت ستعرف درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 6 و0 درجة، وعليا ما بين 4 و10 درجات.
وأضاف المصدر ذاته أن عمالات وأقاليم العرائش وتطوان ووزان ودرويش وبركان والناظور ووجدة أنجاد، والحاجب ومولاي يعقوب وتاونات ومكناس وفاس والقنيطرة والخميسات وسيدي سليمان وصخيرات وتمارة وسيدي قاسم والرباط وسلا والفقيه بن صالح وخريبكة وسطات وبن سليمان وبرشيد والنواصر والدار البيضاء مديونة وشيشاوة وقلعة السراغنة والرحامنة والرشيدية وورزازات وتارودانت ستعرف درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين 1 و4 درجات، وعليا ما بين 10 و14 درجة.
12 تعليقات
البرد صعب جداً
البرد قارس في المدارس
أقاليم الحسيمة وشفشاون وكرسيف وفكيك وتاوريرت وجرادة وتازة وإفران وبولمان وصفرو وبني ملال وأزيلال وخنيفرة والحوز وتنغير وميدلت ستعرف درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 6 و0 درجة، وعليا ما بين 4 و10 درجات.
بزاف صعيب البرد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
يجب إرسال الدعم للسكان الجبال في تضرر
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
الانسان ضعيف جدا في الصيف يشتكي من الحر وفي الشتاء يشتكي من البرد ..
اللهم صبا نافعا غير ضار..
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« استعدوا للبرد كما تستعدوا للعدو »..
على الحكومة أن تراعي الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين..
اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين..