الصورة تعبيرية

وجدة.. إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف 3 أشخاص

2023-01-21 / 13:53
0
هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت، من إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف ثلاثة مواطنين سودانيين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة بعد الاشتباه في تورطهم في إدخال مهاجرين بطريقة غير شرعية انطلاقا من الحدود الشرقية للمملكة، وتحضيرهم لتنفيذ عملية للهجرة عن طريق التسلق والاقتحام، حيث تم ضبطهم متلبسين بإيواء 105 مرشحين للهجرة غير النظامية بداخل مجموعة من المنازل بمدينة وجدة.

وأوضح المصدر ذاته أن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز مجموعة من القطع الحديدية الموصولة بنصل خشبي، والتي يشتبه في تسخيرها في تسلق السياج الحديدي لمدينة مليلية، علاوة على أدوات راضة وأجهزة إلكترونية وجوازات سفر ومجموعة من الوثائق التعريفية في اسم الغير.

وسجل أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة وباقي المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رفض نقابي لمخرجات نقاشات بين وزارة الصحة و النقابات

رفض نقابي لمخرجات نقاشات بين وزارة الصحة و النقابات

2023-01-21 / 12:15
Photo of صحيفة: زياش يعرض خدماته على نادي برشلونة

صحيفة: زياش يعرض خدماته على نادي برشلونة

2023-01-21 / 11:29
Photo of للسنة الثانية على التوالي.. الرباط تحتضن المعرض الدولي للكتاب

للسنة الثانية على التوالي.. الرباط تحتضن المعرض الدولي للكتاب

2023-01-21 / 11:06
Photo of تجاوزت ال10 دراهم.. أسعار الطماطم ترتفع من جديد

تجاوزت ال10 دراهم.. أسعار الطماطم ترتفع من جديد

2023-01-21 / 10:48
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-01-21 / 09:15
Photo of جرادة .. إفتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية

جرادة .. إفتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية

2023-01-20 / 23:55
Photo of في ورشة…المصادقة على 14 بروتوكولا علاجيا

في ورشة…المصادقة على 14 بروتوكولا علاجيا

2023-01-20 / 23:16
Photo of “البوليساريو” تعيد انتخاب الانفصالي إبراهيم غالي أمينا عاما

“البوليساريو” تعيد انتخاب الانفصالي إبراهيم غالي أمينا عاما

2023-01-20 / 22:41
Photo of “اتفاق 14 يناير” …نقابة تعتبره “مكرر وفضفاض”

“اتفاق 14 يناير” …نقابة تعتبره “مكرر وفضفاض”

2023-01-20 / 21:56
Photo of الصندوق المغربي للتقاعد.. زيادة في المبلغ الصافي لـ 170 ألف معاشا

الصندوق المغربي للتقاعد.. زيادة في المبلغ الصافي لـ 170…

2023-01-20 / 18:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق