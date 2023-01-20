“البوليساريو” تعيد انتخاب الانفصالي إبراهيم غالي أمينا عاما

هبة بريس _ الرباط

أعادت جبهة بوليساريو،الانفصالية، انتخاب صاحب السوابق الإحرامية إبراهيم غالي زعيما لها، وذلك في ختام أعمال ما سمي مؤتمرها العام

واعيد انتخاب غالي (73 عاما)، لولاية جديدة مدتها ثلاثة أعوام بعد حصوله على 1253 صوتا من إجمالي 2097، متقدما على منافسه البشير مصطفى الذي نال 563 صوتا فقط.

وابراهيم غالي متابع في قضايا تعذيب واغتصاب اذ لازالت خديجتو محمود وهي ، واحدة من مئات ضحايا الجرائم التي ارتكبها إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية تطالب بضرورة تقديم الأخير العدالة على إثر الجرائم الشنيعة التي ارتكبها

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