“قيس” رفض الكشف عن أملاكه ومنظمة تطالب بمحاسبته

2023-01-20 / 21:28
0
هبة بريس

دعت منظمة “أنا يقظ” التونسية المتخصصة بمراقبة عمل السلطة التنفيذية والتشريعية، إلى محاسبة الرئيس قيس سعيد بعد رفضه التصريح بمكاسبه، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على وجوده في السلطة.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته الجمعة، ” ينص الفصل 10 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، أنه على كلّ شخص خاضع لواجب التصّريح، تقديم تصريح جديد كلّ ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لمهامه وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات. وآجال التصريح انتهت بتاريخ 20 ديسمبر 2022، وحيث أنّه من الواضح أنّ رئيس الجمهورية لم يصرّح إلى حدّ الآن بمكاسبه في خرق واضح للقانون”.

ودعت إلى “تطبيق القانون واقتطاع ثلثي المنح المخوّلة لرئيس الجمهورية عن كل شهر تأخير وذلك وفق أحكام الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح”.

كما دعت سعيد إلى احترام القانون والالتزام به وتطبيقه، وذلك تماشيا مع تصريحاته المتعلّقة بتطبيق القانون على الجميع.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عشية تظاهرة …تركيا تستدعي سفير السويد

عشية تظاهرة …تركيا تستدعي سفير السويد

2023-01-20 / 23:31
Photo of القضاء الجزائري يقرر حلّ أقدم رابطة حقوقية في البلاد

القضاء الجزائري يقرر حلّ أقدم رابطة حقوقية في البلاد

2023-01-20 / 20:26
Photo of الشرطة الإسبانية تفكك شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر

الشرطة الإسبانية تفكك شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر

2023-01-20 / 17:48
Photo of “نوبة قلبية” تنهي حياة وزير خارجية الغابون

“نوبة قلبية” تنهي حياة وزير خارجية الغابون

2023-01-20 / 16:15
Photo of ماكرون يرفع الميزانية العسكرية ويزيد تمويل الاستخبارات

ماكرون يرفع الميزانية العسكرية ويزيد تمويل الاستخبارات

2023-01-20 / 15:11
Photo of السجن 20 عاما نافذا لوزير جزائري سابق

السجن 20 عاما نافذا لوزير جزائري سابق

2023-01-20 / 12:00
Photo of الداخلية الفرنسية: أكثر من مليون شخص في مظاهرات ترفض “اصلاح التقاعد”

الداخلية الفرنسية: أكثر من مليون شخص في مظاهرات ترفض…

2023-01-19 / 20:43
Photo of محكمة جزائرية تقضي غيابيا بسجن الوزير شكيب خليل 20 عاما

محكمة جزائرية تقضي غيابيا بسجن الوزير شكيب خليل 20…

2023-01-19 / 18:47
Photo of للمرة ال11.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

للمرة ال11.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس…

2023-01-19 / 11:53
Photo of إضراب عام في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

إضراب عام في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

2023-01-19 / 09:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق