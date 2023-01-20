“قيس” رفض الكشف عن أملاكه ومنظمة تطالب بمحاسبته

هبة بريس

دعت منظمة “أنا يقظ” التونسية المتخصصة بمراقبة عمل السلطة التنفيذية والتشريعية، إلى محاسبة الرئيس قيس سعيد بعد رفضه التصريح بمكاسبه، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على وجوده في السلطة.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته الجمعة، ” ينص الفصل 10 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، أنه على كلّ شخص خاضع لواجب التصّريح، تقديم تصريح جديد كلّ ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لمهامه وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات. وآجال التصريح انتهت بتاريخ 20 ديسمبر 2022، وحيث أنّه من الواضح أنّ رئيس الجمهورية لم يصرّح إلى حدّ الآن بمكاسبه في خرق واضح للقانون”.

ودعت إلى “تطبيق القانون واقتطاع ثلثي المنح المخوّلة لرئيس الجمهورية عن كل شهر تأخير وذلك وفق أحكام الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح”.

كما دعت سعيد إلى احترام القانون والالتزام به وتطبيقه، وذلك تماشيا مع تصريحاته المتعلّقة بتطبيق القانون على الجميع.

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