الصورة تعبيرية

الشرطة الإسبانية تفكك شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر

2023-01-20 / 17:48
15
هبة بريس - وكالات

أفادت الشرطة الإسبانية بقضائها على منظمة إجرامية قامت بالاتجاه بالبشر لاستخدامهم فيما بعد في مجال الزراعة.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة، اليوم الجمعة: “أفرج أفراد الشرطة الوطنية عن 5 من ضحايا الاتجار بالبشر واعتقلت 8 مجرمين… وتم نقل 5 من أصل المعتقلين الثمانية إلى السجن كأعضاء مزعومين في منظمة إجرامية في منطقة إشبيلية”.

وأضافت الشرطة أن معظم ضحايا المجرمين هم مواطنون أجانب كانوا متواجدين في أراضي البلاد بشكل غير شرعي وهم في حالة اقتصادية صعبة.

وتابعت أن أحد الضحايا الذي يعاني من تخلف عقلي، بقي في المستشفى خلال عدة أشهر بعد أن دهسه جرار.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القضاء الجزائري يقرر حلّ أقدم رابطة حقوقية في البلاد

القضاء الجزائري يقرر حلّ أقدم رابطة حقوقية في البلاد

2023-01-20 / 20:26
Photo of “نوبة قلبية” تنهي حياة وزير خارجية الغابون

“نوبة قلبية” تنهي حياة وزير خارجية الغابون

2023-01-20 / 16:15
Photo of ماكرون يرفع الميزانية العسكرية ويزيد تمويل الاستخبارات

ماكرون يرفع الميزانية العسكرية ويزيد تمويل الاستخبارات

2023-01-20 / 15:11
Photo of السجن 20 عاما نافذا لوزير جزائري سابق

السجن 20 عاما نافذا لوزير جزائري سابق

2023-01-20 / 12:00
Photo of الداخلية الفرنسية: أكثر من مليون شخص في مظاهرات ترفض “اصلاح التقاعد”

الداخلية الفرنسية: أكثر من مليون شخص في مظاهرات ترفض…

2023-01-19 / 20:43
Photo of محكمة جزائرية تقضي غيابيا بسجن الوزير شكيب خليل 20 عاما

محكمة جزائرية تقضي غيابيا بسجن الوزير شكيب خليل 20…

2023-01-19 / 18:47
Photo of للمرة ال11.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

للمرة ال11.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس…

2023-01-19 / 11:53
Photo of إضراب عام في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

إضراب عام في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

2023-01-19 / 09:39
Photo of كندا تستدعي السفير الروسي

كندا تستدعي السفير الروسي

2023-01-18 / 23:46
Photo of المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإقالة رئيس حزب “شاس”

المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإقالة رئيس حزب “شاس”

2023-01-18 / 19:32

‫15 تعليقات

  8. على الدولتين المغربية والاسبانية العمل سويا من اجل توقيف المهاجرين السرين..

  9. اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار..

  13. تحية تقدير واحترام للشرطة لان دورها كبير جدا في حماية امن المواطنين والوطن..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق