الشرطة الإسبانية تفكك شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر
هبة بريس - وكالات
أفادت الشرطة الإسبانية بقضائها على منظمة إجرامية قامت بالاتجاه بالبشر لاستخدامهم فيما بعد في مجال الزراعة.
وجاء في بيان صدر عن الشرطة، اليوم الجمعة: “أفرج أفراد الشرطة الوطنية عن 5 من ضحايا الاتجار بالبشر واعتقلت 8 مجرمين… وتم نقل 5 من أصل المعتقلين الثمانية إلى السجن كأعضاء مزعومين في منظمة إجرامية في منطقة إشبيلية”.
وأضافت الشرطة أن معظم ضحايا المجرمين هم مواطنون أجانب كانوا متواجدين في أراضي البلاد بشكل غير شرعي وهم في حالة اقتصادية صعبة.
وتابعت أن أحد الضحايا الذي يعاني من تخلف عقلي، بقي في المستشفى خلال عدة أشهر بعد أن دهسه جرار.
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15 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
يوجد الكثير والكثير
يوجد عرب كثير في إسبانيا يشكلون جرايمن
توجد سرقة كثيرة في إسبانيا
إرتفاع كبير
المغرب ليس شرطي اوروبا لتوقيف تدفق المهاجرين والمتاجرين بالبشر ..
على الدولتين المغربية والاسبانية العمل سويا من اجل توقيف المهاجرين السرين..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يوجد الكثير..
اغلب المجرمين هم من اصل عربي ..
على الشرطة الإسبانية التعامل معهم بصرامة..
تحية تقدير واحترام للشرطة لان دورها كبير جدا في حماية امن المواطنين والوطن..
بالتوفيق للشرطة الاسبانية للتصدي لهم..
ارتفاع قياسي وكبير ..