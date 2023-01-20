تركي آل الشيخ: مبابي المفروض يلعب سباقات جري وليس كرة قدم

2023-01-20 / 09:41
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هبة بريس - وكالات

وصف تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بأنه لاعب يتعب نفسية متابعه، موضحا أنه يصلح لسباقات الجري وليس لكرة القدم.

وقاد مبابي فريقه ليلة أمس الخميس، لتتويج بكأس موسم الرياض بعد الفوز أمام نجوم الهلال والنصر بخماسية مقابل 4 أهداف، على استاد الملك فهد الدولي.

وسجل الفرنسي أحد الأهداف الخمسة من ضربة جزاء، فيما أضاف ليونيل ميسي وسيرخيو راموس وماركينيوس وهوجو إيكيتيكي الأربعة الآخرين.

وكتب رئيس الترفيه، عبر حسابه على “تويتر”، عقب المباراة مشيدا بصاحب الـ24 عاما: “مبابي لاعب متعب للنفسية …المفروض ما يلعب كوره … المفروض سباق 100 متر … جد هو المستقبل … مش ممكن!”.

وجاءت رباعية الفريق السعودي عن طريق كريستيانو رونالدو “هدفين”، جانج هيون سو وأندرسون تاليسكا.

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