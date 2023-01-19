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وفاة لاعب توتنهام السابق بعمر 25 عاما

2023-01-19 / 20:24
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هبة بريس _ ر ياضة

أعلن نادي شارلوت لكرة القدم، الذي ينشط في الدوري الأميركي، الخميس، وفاة لاعبه، أنتون والكس، عن عمر يناهز 25 عاما.

وتوفي المدافع الإنكليزي الذي لعب سابقا في صفوف توتنها ، بحسب بيان النادي الأميركي، إثر حادث قارب في ميامي، الأربعاء، حيث وصل النادي إلى فلوريدا لبدء معسكر تدريبي، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وبدأ والكس مسيرته مع فريق توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز في يوليو 2013.

ونجح والكس لاحقا خلال مسيرته مع كل من بورتسموث وأتلانتا يونايتد الأميركي، قبل أن ينتقل إلى شارلوت في عام 2022.

وقال ديفيد تيبر مالك النادي “أنتون جعل كل من حوله أشخاصًا أفضل في جميع مجالات الحياة ومثّل نادي شارلوت بأعلى مستوى داخل وخارج الملعب”.

وقال زميله في فريق شارلوت، جايلين ليندسي إنه “حزين” عندما علم بوفاة والكس.

وغرد ليندسي: “حلق عاليا يا أخي، أنت أفضل زميل في الفريق..أحبك يا رجل.”

كما غرد نادي توتنهام قائلا: “نشعر بحزن عميق لسماع وفاة اللاعب السابق أنتون والكس.. أفكار الجميع في النادي مع أسرته وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية.

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‫5 تعليقات

  5. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات

    1

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