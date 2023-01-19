الPPS يدين خطاب الكراهية والسلوكات العدائية لحكام الجزائر
تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، معالم الوضع الإقليمي.
وأعرب المكتب، عن استنكاره وإدانته لتصاعُد المواقف العدائية والمتعنتة، ولاستمرار التصرفات الرعناء والخطيرة، لحُكَّام الجزائر إزاء بلادنا، بشتى الوسائل، ومنها تسخير أدوات إعلامية دعائية، بشكل منحط ودنيء.
وشجب الحزب، سَعيَ النظام الجزائري إلى استغلال تظاهرة “الشان” لكرة القدم، تماما كما فعل مؤخراً بالنسبة لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة، فيما كان من المفروض أن يكون فضاءً لِــــتَــــقَاسُمِ القيم الإنسانية النبيلة، لِــــيُـــحَولها إلى منبرٍ لتصريف شعاراتٍ سخيفة ومشحونة بالكراهية إزاء الشعب المغربي، وخطابٍ سياسي عدائي تُجاه بلدنا ومصالحه الوطنية العليا.
كما أشاد بسُــــمُـــوِّ موقف بلادنا إزاء الجزائر، والقائم على العقل والحكمة، وعلى سياسة اليد الممدودة، ومواصلة السعي نحو خلق أجواء وآفاق إيجابية، بما يعود بالسلم والنماء على كافة بلدان المغرب الكبير وشعوبها.
وأكد الحزب، أنه في ظل استمرار التعنت الجزائري في معاكسة المصالح الوطنية لبلادنا، على ضرورة سيرِ بلادنا قُدُماً في ترصيد المكاسب التي من شأنها تحقيقُ هدفِ الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، مع ما يستلزمه ذلك من حرصٍ على تمتين الجبهة الداخلية في جميع مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية.
3 تعليقات
الPPS يدين خطاب الكراهية والسلوكات العدائية لحكام الجزائر
حكام الجزائر سيئين
وعلاش انتم ماذا تروجون غير الكراهية والعداوة
هذا الخطاب ما هو الا ثمرة ما ينتجه الاعلام المغربي منذ سنوات حتي قبل غلق الاجواء وقطع العلاقات
هل كنتم تنتظرون منهم البقاء ساكتين ويتركون لكم الساحة فارغة
اليوم عندما اخرجوا لكم الزبل ديال المغرب لعموم الناس ظهر لكم بث خطاب الكراهية
الا تقرؤون ما يكتب عندكم يوميا ضد الجزائر وفي اغلبها اخبار غير صحيحة اما هم فيكتبون في الصميم ولهم ادلة بالمصادر الاجنبية وهو ما يؤلمكم
أتساءل فقط ماذا كنتم تنتظرون منهم غير الرد المؤلم والموجع