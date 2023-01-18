كندا تستدعي السفير الروسي

2023-01-18 / 23:46
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت الخارجية الكندية استدعاء السفير الروسي لدى أوتاوا أوليغ ستيبانوف، يوم الأربعاء.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي: “اليوم يستدعون ممثلونا السفير الروسي في كندا للحديث”.

ولم تكشف الوزيرة عن مزيد من التفاصيل بشأن استدعاء السفير، ولم تذكر سبب استدعائه

بدوره، أكد السفير أوليغ ستيبانوف استدعاءه، ليحضر مقر الخارجية الكندية عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي.

وأشار ستيبانوف إلى أن الجانب الكندي لم يعلن عن الموضوع الذي يعتزم مناقشته.

وسبق للسفير الروسي بأوتاوا أن انتقد المساعدات العسكرية الكندية للسلطات الأوكرانية في نزاعها مع روسيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإقالة رئيس حزب “شاس”

المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإقالة رئيس حزب “شاس”

2023-01-18 / 19:32
Photo of رويترز: روسيا تزيد إمداداتها من وقود “الديزل” للمغرب

رويترز: روسيا تزيد إمداداتها من وقود “الديزل” للمغرب

2023-01-18 / 17:20
Photo of زيلينسكي: تحطم مروحية وزير الداخلية “مأساة مروعة”

زيلينسكي: تحطم مروحية وزير الداخلية “مأساة مروعة”

2023-01-18 / 13:43
Photo of أوكرانيا.. مصرع وزير الداخلية ومسؤولين بارزين في تحطم مروحية

أوكرانيا.. مصرع وزير الداخلية ومسؤولين بارزين في تحطم مروحية

2023-01-18 / 12:00
Photo of منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر للإفراج عن صحفي

منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر للإفراج عن صحفي

2023-01-18 / 09:41
Photo of وفاة معمرة عن 118 عاما

وفاة معمرة عن 118 عاما

2023-01-17 / 23:27
Photo of ثاني أكبر تجمّع إسلامي بعد الحج.. آلاف المسلمين يصلّون بمناسبة “اجتماع بيشوا” في بنغلاديش

ثاني أكبر تجمّع إسلامي بعد الحج.. آلاف المسلمين يصلّون…

2023-01-17 / 13:06
Photo of فرنسا.. إغلاق دعوى “جرائم حرب” ضد “توتال إنرجي”

فرنسا.. إغلاق دعوى “جرائم حرب” ضد “توتال إنرجي”

2023-01-16 / 23:30
Photo of محاكمة جهادي فرنسي وزوجته المغربية في باريس

محاكمة جهادي فرنسي وزوجته المغربية في باريس

2023-01-16 / 22:57
Photo of بينهم طفل وأم.. مق__تل ستة بإطلاق نار على منزل في كاليفورنيا

بينهم طفل وأم.. مق__تل ستة بإطلاق نار على منزل…

2023-01-16 / 20:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق