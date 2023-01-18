زيلينسكي: تحطم مروحية وزير الداخلية “مأساة مروعة”

هبة بريس - وكالات

اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني “مأساة مروعة”

وقال في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “اليوم، وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف، تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم، الألم لا يوصف”.

هذا وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، أن المروحية التي كانت تقلّ وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، والتي تحطّمت قرب كييف في مأساة قُتل فيها 18 شخصا على الأقلّ، كانت متّجهة إلى الجبهة.

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