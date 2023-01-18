زيلينسكي: تحطم مروحية وزير الداخلية “مأساة مروعة”
هبة بريس - وكالات
اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني “مأساة مروعة”
وقال في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “اليوم، وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف، تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم، الألم لا يوصف”.
هذا وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، أن المروحية التي كانت تقلّ وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، والتي تحطّمت قرب كييف في مأساة قُتل فيها 18 شخصا على الأقلّ، كانت متّجهة إلى الجبهة.
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9 تعليقات
كل ساقي سيسقى بما سقى .والوطن العربي ماذا فعلتم به التشرد والقتل وسفك الدماء..
ذوقوا مرارة العذاب الذي ذاقته الدول العربية والإسلامية منها .العراق . سوريا. افغانستان. ليبيا. وغيرها من الدول..
نتمنى ان تقف هذه الحرب التي لا تخدم مصلحة البلدين ..
الرئيس الاكراني زلنسكي هو المسؤول عن تأزم الوضع في المنطقة..
كما تدين تدان اللهم اشغلهم ببعضهم ..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على الامم المتحدة أن تتدخل لإنهاء هذه الحرب..
الغرب خلفوا خسائر فادحة للعرب وأكلوا ثرواتهم فليذوقوا الان المرارة..
اللهم اضرب الضالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين عافين..