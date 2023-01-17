أنس جابر تبلغ ثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

2023-01-17 / 21:10
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هبة بريس _ رياضة

بلغت نجمة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية على العالم، الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، عقب انتصار مثير أمام السلوفينية تامارا زيدانسيك، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة الثلاثاء في إطار الدور الأول من البطولة.

واستهلت أنس مشوارها في أولى البطولات الأربع الكبرى بفوز صعب في المجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل ستة واقتنصت تامارا المجموعة الثانية بعد كسر إرسال البطلة التونسية (6-4).

وفي المجموعة الثالثة سيطرت أنس جابر تماماً على الموقف وحسمت المجموعة والمواجهة لصالحها بعد اكتساح منافستها بستة أشواط مقابل شوط واحد لتمضي قدماً في البطولة وتصعد إلى الدور الثاني.

وكانت أنس جابر قد تأهلت إلى النهائي في كل من بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) في الموسم الماضي، والآن تطمح في التتويج بلقبها الأول في غراند سلام بعد إحراز العديد من الألقاب والأرقام غير المسبوقة عربياً وأفريقيا.

ويعد المركز الثاني في التصنيف العالمي، الذي تحتله أنس جابر، هو أفضل مركز لأي لاعبة أو لاعب عربي وأفريقي في تاريخ التنس.

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