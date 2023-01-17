برلماني سابق يفنذ إشاعات الحكم عليه بسنتين حبسا نافذة

ع.محياوي / هبة بريس

على خلفية ملف مشروع ” الشجرة المباركة” ببن سليمان والذي طالته شبهة الاختلاس مما ادى الى فتح تحقيق قضائي ومتابعة المتورطين في هذه الشبهة من قبل قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة بقسم جرائم المال العام باستئنافية الدار البيضاء ، وإحالة المتهمين في هذا الملف الذي أصبح يعرف إعلاميا بملف غرس أشجار الزيتون بجماعة بئر النصر بإقليم ابن سليمان، الذي عرف اختلاس أزيد من مليار سنتيم من أموال مخطط المغرب الأخضر وسقوط 12 متهم.

ومن ضمن الأسماء المتهمة ورد اسم شخص يحمل نفس اسم البرلماني السابق بمكناس “بدر طاهري” ..غير ان وسائل الإعلام اعتقدت أن الأمر يهم النائب السابق بمكناس وبقي هذا الاعتقاد إلى أن خرج النائب البرلماني السابق بمكناس بدر طاهري ببلاغ توضيحي هذا نصه

بتاريخ 17 يناير 2023، علمنا ببالغ الأسف صدور مقال صحفي ببعض الجرائد الالكترونية يتناول موضوع إحالة قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة بقسم جرائم المال العام باستئنافية الدار البيضاء في قضية ما بات يعرف بملف غرس أشجار الزيتون بجماعة بئر النصر بإقليم بن سليمان، لعدد من الأسماء، من ضمنهم إسم بدر الطاهري البرلماني السابق عن دائرة مكناس.

الأمر الذي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالشخص المعني أي “بدر طاهري” وهو مجرد تشابه في الأسماء، وبالتالي يصنف هذا الخبر في خانة التلفيق، وفي سياق وتوقيت لا يحتملان ترويج الأخبار الزائفة.

وبناء على ما سبق، وردا على ما صدر وما يروج من أخبار زائفة، فإن بدر طاهري البرلماني السابق بمكناس ينفي نفيا قاطعا، ويفند كل ما صدر عن الجرائد الالكترونية، ويعتبره نشرا للأخبار الزائفة وقابلا للمتابع القانونية.

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