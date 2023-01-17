في الصورة نزار بركة

بركة: “نمتلك 1800 كلم من الطرق السيارة.. وتلعب دورا مهما في التنمية”

2023-01-17 / 16:42
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هبة بريس - لبنى ابروك

أبرز وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، أهمية الطرق السيارة بالمغرب في المساهمة في التنمية وكذا فك العزلة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، أن المغرب يمتلك 1800 كلم من الطرق السيارة، مشيرا إلى أن هذه الطرق السيارة تلعب دورا مهما بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا في تقريب الجهات والعمل على تطوير تنميتها.

وأضاف الوزير قائلا “اليوم لدينا تصور ينطلق من البرنامج الحكومي الذي يهدف لتقليص الفوارق الاجتماعية، وبالتالي فالربط بين الجهات يعد من النقاط الأساسية التي ينبغي العمل عليها.”

وتابع بركة، أن هناك العديد من المحاور في طور الانجاز، مثل تثليت الطريق السيار بين البيضاء برشيد على طول 20 كلم، وتثليت الطريق السيار مدار الدار البيضاء على طول 30 كلم، بالإضافة إلى الطريق السيار بين تيط مليل برشيد على طول 30 كلم.

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‫7 تعليقات

  6. مدينة أسفي و مدينة مراكش ليس لهما طريق سيار و كذالك أسفي و الصويرة ليس لهما طريق سيار رغم أن أسفي له مركب الشريف للفوسفاط دو دخل مهم لا يخفى على أحد وتبقى المدينة مهمشة تعيش الهشاشة

  7. هل المغرب هو الدار البيضاء الرباط أين حظ الراشيدية فاس او مكناس أين خط فاس تطوان عبر تاونات أين خط مراكش ورزازات عبر نفق على عجزت سواعد المغاربة عن فك طلاميس النفق ام تبرمجون الطريق السيار وفق مشاريع الكبار المغاربة يعرفون لا تتعاملون معهم باستحمار

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