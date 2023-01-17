ثاني أكبر تجمّع إسلامي بعد الحج.. آلاف المسلمين يصلّون بمناسبة “اجتماع بيشوا” في بنغلاديش

2023-01-17 / 13:06
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هبة بريس - وكالات

تجمّع مئات الآلاف من المسلمين للصلاة في مدينة تونغي البنغلادشية، وذلك بمناسبة “اجتماع بيشوا” الذي بدأ قبل أكثر من 65 عامًا.

ويُعد هذا التجمع ثاني أكبر تجمعات المسلمين بعد مراسم الحج، علمًا أنه توقّف لسنتين بسبب وباء كورونا، بحسب ما نشر موقع يورو نيوز.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البنغالية، فإن ملتقى بيشوا هو اجتماع سنوي تقيمه جماعة التبليغ الإسلامية على ضفاف نهر توراج في مدينة تونجي البنغلاديشية، لجمع المسلمين في شرق آسيا، موضحة أنه بمثابة “الكعبة” لفقراء شرق آسيا غير القادرين على أداء فريضة الحج في السعودية.

وتوضح الصحيفة أن الملايين من المسلمين من أنحاء العالم ولا سيما شرق آسيا يتجمعون في هذا الملتقى السنوي لجماعة التبليغ والدعوة في بنغلاديش، مشيرة إلى أن 3 مليون شخص شاركوا سابقا في يوم واحد، بحسب موقع صدى البلد المصري.

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