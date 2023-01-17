حيار: “هدفنا صفر طفل في الشارع.. وتدخلت شخصيا لحل عدد من الحالات”

هبة بريس - لبنى ابروك

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والادماج الاجتماعي، عواطف حيار، أن وزارتها تسعى إلى محاربة ظاهرة أطفال الشوارع وتحقيق هدف “صفر طفل في الشارع”.

وقالت الوزيرة في لقاء صحفي عقد الاثنين، لتقديم الخطوط العريضة لاستراتيجية “جسر” وحصيلة السنة الانتدابية الأولى، “هذا ليس التزام وزاري فقط لكن التزام كأم”، مسترسلة بالقول “عدد من الحالات تدخلت بشكل شخصي لحلها، لكن لا يصعب أن أتدخل دائما لذلك سطرنا برنامجا يتضمن عددا من الإجراءات لمحاربة الظاهرة”.

ولفتت الوزيرة، إلى ضرورة دعم وحدة حماية الطفولة لضمان محاربة ظاهرة أطفال الشوارع، متحدثة في الوقت ذاته، عن خطة “الأسرة المستقبلة” التي تسعى من خلالها إلى تشجيع الأسر المغربية على استقبال أطفال متخلى عنهم لرعايتهم مقابل الحصول على دعم مالي شهري من الدولة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0