A police officer blocks a street after some residents in the Seacliff neighborhood were evacuated due to possible landslides, Wednesday, Jan. 4, 2023, in Richmond, Calif. Another winter storm is expected to move into California on Wednesday, walloping the northern part of the state with more rain and snow. It's the second major storm of the week in the parched state. It follows storms that brought threats of flash flooding and severe thunderstorms across the southern U.S. and heavy snow in the upper Midwest. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

بينهم طفل وأم.. مق__تل ستة بإطلاق نار على منزل في كاليفورنيا

2023-01-16 / 20:24
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الاثنين، مقتل ستة أشخاص، من بينهم أم تبلغ من العمر 17 عاما وطفل يبلغ من العمر ستة أشهر، في إطلاق نار على منزل، واصفة الهجوم بأنه “مذبحة مروعة”.

وقال قائد شرطة مقاطعة تولاري، مايك بودرو، في إفادة صحفية، “نحن لا نعتقد أن هذا العمل من قبيل العنف العشوائي، هذه العائلة كانت مستهدفة”.

وأضاف: “نعتقد أن هناك عصابات متورطة في هذا المشهد، وهناك تحقيقات بشأن المخدرات”، بحسب ما نقلت رويترز

وأشار إلى أن هناك ما لا يقل عن اثنين من المشتبه بهم لم يتم القبض عليهما بعد، “نريد التأكد من أننا نفعل كل ما يلزم من أجل تحقيق العدالة للضحايا”.

واستجابت السلطات في وقت مبكر من صباح، الاثنين، بعد سماع طلقات متعددة، في مجمع السكني. وعند وصول قوات الشرطة على الموقع، عثرت على بعض الضحايا في الشارع بينما تم العثور على آخرين في المنزل.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. إغلاق دعوى “جرائم حرب” ضد “توتال إنرجي”

فرنسا.. إغلاق دعوى “جرائم حرب” ضد “توتال إنرجي”

2023-01-16 / 23:30
Photo of محاكمة جهادي فرنسي وزوجته المغربية في باريس

محاكمة جهادي فرنسي وزوجته المغربية في باريس

2023-01-16 / 22:57
Photo of ” هفوات ” تجبر وزيرة الدفاع الألمانية على تقديم استقالتها

” هفوات ” تجبر وزيرة الدفاع الألمانية على تقديم…

2023-01-16 / 18:53
Photo of بعد أيام من حادث مروع.. مص.رع 19 شخصا في تصادم مروري بالسنغال

بعد أيام من حادث مروع.. مص.رع 19 شخصا في…

2023-01-16 / 12:20
Photo of العثور على الصندوق الأسود للطائرة النيبالية المنكوبة

العثور على الصندوق الأسود للطائرة النيبالية المنكوبة

2023-01-16 / 10:56
Photo of الجزائر.. وفاة عائلة من 6 أشخاص اختناقا بالغاز

الجزائر.. وفاة عائلة من 6 أشخاص اختناقا بالغاز

2023-01-16 / 10:27
Photo of نيبال: لا أمل في العثور على ناجين بحادث الطائرة المنكوبة

نيبال: لا أمل في العثور على ناجين بحادث الطائرة…

2023-01-16 / 09:32
Photo of الشرطة الألمانية تفكك شبكة متطرفة كانت تخطط للهجوم على البرلمان

الشرطة الألمانية تفكك شبكة متطرفة كانت تخطط للهجوم على…

2023-01-15 / 22:49
Photo of بعد فضيحة الانتخابات.. الهيئة العليا بتونس تحدد تاريخ الدور التشريعي الثاني

بعد فضيحة الانتخابات.. الهيئة العليا بتونس تحدد تاريخ الدور…

2023-01-15 / 19:39
Photo of يحدث في الجزائر.. بيع لحوم القطط على أساس أنها أرانب للمواطنين

يحدث في الجزائر.. بيع لحوم القطط على أساس أنها…

2023-01-15 / 18:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق