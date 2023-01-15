برشلونة يفوز على مدريد بثلاثية و يتوج بطلا للسوبر الإسباني
هبة بريس ـ رياضة
تمكن فريق اف سي برشلونة من الفوز بلقبه الرابع عشر في بطولة السوبر الإسباني بعد انتصاره على ريال مدريد بثلاثة أهداف لواحد.
و افتتح غافي التسجيل للبلوغرانا في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله 45، ليوسع بيدري الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 69.
و سجل كريم بنزيما الهدف اليتيم لريال مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لتعلن صافرة الحكم بينغوتيسيا فوز البارسا و تتويجه بلقب السوبر الذي احتضنه سطاد الملك فهد الدولي بالرياض السعودية.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0