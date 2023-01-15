بعد فضيحة الانتخابات.. الهيئة العليا بتونس تحدد تاريخ الدور التشريعي الثاني

هبة بريس ـ وكالات

حددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس الأحد 29 يناير 2023، موعدا للدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي سيختار بموجبها التونسيون برلمانا جديدا.

ويأتي ذلك في خضم التشكيك في التأييد الشعبي لمسار الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد تسجيل ضعف في الإقبال على التصويت في الدور الأول الذي لم يتجاوز 11,22 في المئة من مجموع الناخبين.

وبلغت نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات 11,22 في المئة، وهو رقم، لم يُسجل منذ انطلاق مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، و هو ما وصفته وسائل إعلام مستقلة بالفضيحة السياسية لبلاد أفسدها قيس سعيد بقراراته الغريبة.

ويذكر أن سعيّد قام في 2021 بحل البرلمان المنتخب وبدأ في إعادة تشكيل النظام السياسي، لكن ضعف الإقبال في الدور الأول كشف عن ضعف التأييد الشعبي لما أجراه من تعديلات.

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