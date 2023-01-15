عبد الصمد ناصر: “الشعب المغربي أبِيُّ يأتي البيوت من أبوابها”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

ردا على التعنت الكابراني واصراره على نهج سياسة التباكي بطعم العروبة المزيفة وخلط السياسة بالرياضة، وتجييش بعض الجماهير المحسوبة عليه غير الجزائرين الأشقاء الأحرار الذين تربطهم بنا روابط الأخوة والدم، ( ردا) على ذلك، كتب الاعلامي المغربي المتألق بقناة الجزيرة، تدوينات على حسابه بتويتر، شدد من خلالها على أن المغاربة لهم من العزة والأنفة ماتجعلهم رجالا بكل المقاييس لايقبلون إلا بالدخول عبر الأبواب وليس عبر النوافذ.

وعلق عبد الصمد ناصر بالقول: “حينما تُغلِق في وجهي باب بيتك، فعزة نفسي وكرامتي تفرض عليّ أن أرجع من حيث أتيت….وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا”.

وأضاف عبد الصمد بأن شعب المغرب أبيُّ النفس يأتي البيوت من أبوابها، مستشهدا بقول الله عز وجل حين قال: ” ليس البِرُّ بأن تأتُوا البيوت مِن ظُهورها ولكنّ البِرَّ مَن اتَّقىٰ ۗ وَأْتُوا البيوتَ مِنْ أبوابها ” …نقطة إلى السطر.

وفي تدوينة مماثلة، كتب الاعلامي المغربي عبد الناصر، بالقول: ” لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…حسبنا الله ونعم الوكيل في تجار الفتنة الذين زرعوا الكراهية في قلب أبناء شعب بيننا وبينه دين ودم وتاريخ ومصير مشتركان…إلى متى هذا العداء والحقد الأعمى على المغرب والمغاربة الذين لا يكنون للشعب في الجزائر إلا كل الخير والمحبة”.

واستغرب عبد الناصر تمادي النظام الجزائري في اغلاق الحدود مع المغرب بحجة التطبيع، متسائلا بالقول : هذه مجرد ذريعة بلا مصداقية، لماذا لم تغلق الجزائر أجواءها إذن أمام دول أخرى مطبعة غير المغرب؟ ولماذ تصر على معاداة المغرب منذ عقود لتقسيمه،وتسلح مرتزقة البوليسارو وتأويهم في الجزائر وتمولهم وتدعمهم سياسياً وإعلامياً؟

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