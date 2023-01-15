يحدث في الجزائر.. بيع لحوم القطط على أساس أنها أرانب للمواطنين

2023-01-15 / 18:26
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هبة بريس ـ وكالات

فضيحة أخرى بالجارة الشرقية تنضاف لسلسلة فضائح تفجرت هاته الأيام التي تشرف فيها الجزائر على تنظيم بطولة رياضية قارية فوق أراضيها، حيث نشرت وكالات أنباء عالمية مقالات صحفية تتعلق ببيع لحوم القطط بالجزائر على أنها للأرانب.

الفضيحة التي غزت تفاصيلها كل دول العالم، وفق ذات الوكالات، أكدتها سلطات الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس في الجزائر، حيث أوضحت أن بعض الجزارين يقومون ببيع لحوم القطط على أساس أنها أرانب، داعية المواطنين إلى توخي الحذر.

وفي بيان نشرته الدائرة عبر صفحتها الرسمية، كشفت عن قيام بعض الجزارين ببلدية جسر قسنطينة ببيع لحوم القطط على أساس أنها لحوم الأرانب.

وطلبت الدائرة من المواطنين توخي الحيطة والحذر وكذا التأكد من وجود رأس وذيل الأرانب ملتصقا بالذبيحة عند إقتناء هذه اللحوم.

من جانبه، قال المسؤول بمنظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي، في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إنه تم تقديم تعليمات للجزارين وليس على مستوى جسر قسنطينة فقط، بترك رأس وأقدام الأرنب في الذبيحة المعروضة.

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