اغت_يال برلمانية أفغانية سابقة في كابل

2023-01-15 / 13:15
0
هبة بريس _ وكالات

أكدت السلطات الأمنية في أفغانستان مقتل مرسال نبي زاده العضو السابق بالبرلمان الأفغاني وأحد حراسها في كابل اليوم الأحد.

وبحسب وسائل إعلام أفغانية، أكد خالد زدران المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن كابل لـ “خام برس” مقتل مرسال نابيزادا، الممثل السابق لولاية لغمان في البرلمان الأفغاني، على يد مسلحين مجهولين في الحي الثاني عشر بمدينة كابول.

وقال خالد زادار إن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل مرسال نابيزادا في محلية “أحمدشا بابا مينا” في الحي الثاني عشر بمدينة كابل وقتلوا شخصين مساء أمس.

وأضاف أنه لم يتم التعرف على الجناة بعد وأن أسباب القتل ما زالت غير واضحة.

في غضون ذلك، أصيب شقيق مرسال نبي زاده، لكن عائلته لم تعلق بعد على الحادث الإرهابي.

وأضاف المتحدث أن التحقيقات جارية، وسيتم الكشف عن مجريات التحقيق في الوقت المناسب.

يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه الحوادث الإرهابية بما في ذلك الهجمات الانتحارية والقتل المستهدف والتفجير مؤخرا، أدى إلى سقوط عشرات القتلى من العسكريين والمدنيين الأفغان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سقوط ستة جرحى في إطلاق نار استهدف كنيسة في لندن

سقوط ستة جرحى في إطلاق نار استهدف كنيسة في…

2023-01-15 / 13:25
Photo of 15 أجنبيا بينهم روس كانوا على متن الطائرة المنكوبة في نيبال

15 أجنبيا بينهم روس كانوا على متن الطائرة المنكوبة…

2023-01-15 / 10:14
Photo of تحطم طائرة في النيبال على متنها 72 شخصاً

تحطم طائرة في النيبال على متنها 72 شخصاً

2023-01-15 / 09:09
Photo of بعد تسلمه من بلجيكا..فرنسا تصف ترحيل ايكويسن انتصارا على التطرف

بعد تسلمه من بلجيكا..فرنسا تصف ترحيل ايكويسن انتصارا على…

2023-01-14 / 21:33
Photo of غوتيريش: الطاقات المتجددة هي الطريق الوحيد الموثوق لتجنب كارثة مناخية

غوتيريش: الطاقات المتجددة هي الطريق الوحيد الموثوق لتجنب كارثة…

2023-01-14 / 20:48
Photo of حصيلة القــ..ـتلى بفيضانات كاليفورنيا ترتفع إلى 19 شخصا

حصيلة القــ..ـتلى بفيضانات كاليفورنيا ترتفع إلى 19 شخصا

2023-01-14 / 19:54
Photo of بريطانيا تسحب سفيرها من إيران ردا على إعدام علي رضا أكبري

بريطانيا تسحب سفيرها من إيران ردا على إعدام علي…

2023-01-14 / 19:37
Photo of الصين تعلن تسجيل 60 ألف وفاة بكورونا خلال 5 أسابيع

الصين تعلن تسجيل 60 ألف وفاة بكورونا خلال 5…

2023-01-14 / 18:53
Photo of ” عمل وحشي “..تنديد دولي باعدام إيران لعلي رضا أكبري

” عمل وحشي “..تنديد دولي باعدام إيران لعلي رضا…

2023-01-14 / 18:19
Photo of في ذكرى الثورة التونسية.. آلاف المحتجين يطالبون بـ”رحيل سعيّد”

في ذكرى الثورة التونسية.. آلاف المحتجين يطالبون بـ”رحيل سعيّد”

2023-01-14 / 14:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق