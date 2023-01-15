بنكيران يدعو إلى انتخابات مبكرة في المغرب

2023-01-15 / 09:56
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هبة بريس _ الرباط

دعا الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” عبد الإله بنكيران، السبت، إلى إجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أن الحكومة “فقدت ثقة الشعب”.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب في دورته العادية بمدينة بوزنيقة الواقعة بين العاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء.

وقال بنكيران: “مشكلة اليوم أننا نعيش تحت تسيير حكومة لم تعد تتمتع بثقة المجتمع والشعب”.

وأضاف أن “المملكة المغربية اليوم ليس لديها ما تخشاه، يمكن لها أن تدير الانتخابات في الوقت الذي ترى أن في ذلك صوابا”.

وتابع: “بلادنا مستقرة وآمنة ويحكمها أمير المؤمنين وبمعنى آخر الاستقرار غير مرتبط بالحكومة”.

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‫17 تعليقات

  1. أنت سبب الغلاء الذي نعيشه حررت المحروقات وهلكت المواطن نشكوك الى الله عز وجل..

  2. ما فعله ابن كيران بالشعب المغربي لا يغتفر له من تحرير اسعار المحروقات والمواد الغذائية.تجار الدين علمانيين ..

  3. إذا لم تستحي فافعل ما شئت وقل ما شئت ليس في القنافذ أملس كان عليك أن تستقيل من الأمانة العامة لهزيمة حزبكم في الانتخابات الاخيرة ..

  4. سيربحالك اسي بنكيران راك انت و حزبك اكبر كارتة دازة في المغرب (وجهان لعملة واحدة).

  11. إذا كانت الحكومة فقدت ثقة الشعب وهذا صحيح… فأنت فقدتها من زمان شخصيا وسياسيا وباتت محاولة رجوعك إلى السلطة بمثابة انتحار….البديل ليس هو أنت أبدا.

  12. وجهك قاصح لا تملك ذرة كرامة بسبب تواطؤك معى الفساد و المحتكريين نعيش اتعس ايامنا لو اننا في دولة العدالة لتم الجز بك في السجن و حل هذ الحزب ديال تجار الذين خنتم الشعب

  13. انت هل تعتقد ان الشعب يتق فيك بعد ما كنت أداة لطحن الفئات المتوسطة والفقيرة مقابل خروجك من الحكومة براتب ضخم للتقاعد مع العلم لم تساهم في الصندوق ولو بدرهم واحد بعت مصا لح الشعب مقابل التعويض.تعدد الأوجه نوع من الإنتهازية.خطابات واهية

  16. إن كان علينآ أن نطلب إعادة الإنتخابات لفعلنا ذلك يوم استمر البلوكاج لمدة طويلة في حكومتكم المشؤومة

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