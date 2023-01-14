المغرب والسعودية يوقعان اتفاقا جديدا يهم حج 1444 ه‍

وقع نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبدالفتاح بن سليمان مشاط عددا من الاتفاقيات مع وفود بلدان إسلامية من بينها المغرب، تهم ترتيبات موسم حج 1444 هجرية، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج 2023) الذي اختتمت فعالياته أمس الجمعة في جدة.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الاجراءات التطويرية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتحسين تجربة ضيوف الرحمن في الحج والعمرة والزيارة.

وبمقتضى الاتفاقيات سيتم تحديد الحصة المخصصة، ومنافذ ووسائل القدوم والمغادرة وكذلك التعليمات التنظيمية التي تعزز سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم من لحظة الاستعداد لرحلة العمر وحتى مغادرة المملكة العربية السعودية.

ويُعد إكسبو الحج 2023 أكبر تجمع وفعالية متعلقة بالحج والعمرة، فقد جمع أكثر من 57 دولة، وأكثر من 70 متحدث وخبير، وبمشاركة 200 شركة متخصصة في قطاع الحج والعمرة، وبحضور أكثر من 60 ألف زائر للمعرض.

وشكل هذا الحدث مساحة لتبادل الرؤى والأفكار والابتكارات والتجارب، وهو فرصة للدول بأن تتواجد لتوقيع اتفاقياتها وترتب أمور مواطنيها في وقت مبكر قبل مواسم الحج والعمرة، وذلك ينعكس على راحة ضيوف الرحمن وتيسير أمورهم.

وناقش على مدى أربعة أيام وفي أربعين ورش عمل، إضافة إلى تسع جلسات رئيسية، موضوعات عدة تُسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتوظيف الحلول الرقمية، والعمل على بناء منظومة متكاملة ومستدامة لتطوير وتعزيز الخدمات المقدمة، وتُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وتأتي كل هذه الجهود في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، والعمل على إثراء تجربتهم على جميع الأصعدة اللوجستية، والأمنية، والتقنية، وكذلك الثقافية والمعرفية، وذلك عبر برنامج ضيوف الرحمن وتظافر جهود القطاعات الحكومية كافة، والقطاع الخاص ورواد الأعمال والشركاء من أنحاء العالم.

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