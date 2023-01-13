الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف وفد من الكونغرس الأمريكي

2023-01-13 / 22:22
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هبة بريس _ الرباط

أقام الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالرباط، مأدبة عشاء على شرف وفد من الكونغرس الأمريكي، يتكون من سبعة أعضاء من مجلس الشيوخ، عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

حضر هذه المأدبة أنــــــــــدري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، ونـاصـر بـوريـطـة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأعضاء من الحكومة.

كما حضر هذه المأدبة الأمين العام للطائفة اليهودية بالمغرب، سيــــرج بــيـردیـگو، والأمين العام للـرابـطـة الـمـحـمـديـة للـعـلـمـاء، أحـمـد عـــبـــــادي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج.

ويضم الوفد الأمريكي، الذي كان مرفوقا بممثلي سفارة الولايات المتحدة بالمغرب، أعضاء مجلس الشيوخ جاكي روزين، وجيمس لانكفورد، ومايكل بينيت، وكيرستن جيليبراند، ودان سوليفان، ومارك كيلي، وتيد باد

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