رأس السنة الأمازيغية ..هيئات دبلوماسية تحتفي

2023-01-13 / 19:03
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هبة بريس _ الرباطز

خلدت هيئات دبلوماسية أجنبية بالمغرب مناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية 2973 الذي يصادف 13 يناير من كل عام،

ونشرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية على حساباتها في فيسبوك وتويتر، الخميس، مقطع فيديو لثلاثة موظفين في السفارة يهنئون باللغة الأمازيغية المغاربة بقدوم العام الأمازيغي الجديد، معلّقة على الفيديو بـ”سنة أمازيغية سعيدة” كتبت بالعربية والإنجليزية والأمازيغية.

وبدورها نشرت سفارات كل من بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وفنلندا وايرلندا وسويسرا بالمغرب رسائل تهنئة بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، ومعها صور تظهر عليها حروف “تيفيناغ” التي تكتب بها اللغة الأمازيغ

كما غردت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب عبر حسابها الرسمي في تويتر، وكتبت “سنة أمازيغية سعيدة 2973، أطيب المتمنيات بالصحة والسعادة”، وأرفقتها بصورة لقصبة أيت بنحدو بمدينة ورزازات وصفتها بـ”تراث إنساني عالمي”.

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